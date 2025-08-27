Mitarbeiter eines Reinigungsunternehmens waren in Bitterfeld gerade bei der Arbeit, als es plötzlich einen lauten Knall gab.

Bitterfeld/MZ. - Eine fast filmreife Szene hat sich sich am Dienstagabend in Bitterfeld ereignet. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, waren Mitarbeiter einer Firma gegen 18.30 Uhr in einem Gebäude in der Anhaltstraße mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Hierzu nutzten sie eine Apparatur, die über einen Schlauch mit einem Transportfahrzeug verbunden war.

Während die beiden Männer im Gebäude ihrer Arbeit nachgingen, hörten sie einen lauten Knall – als sie nach ihrem Fahrzeug sehen wollten, mussten sie feststellen, dass der Schlauch abgerissen war und von dem Transporter jede Spur fehlte.

Der Zündschlüssel hatte gesteckt, im Innenraum hatten die Mitarbeiter ihre Geldbörsen zurückgelassen. Sofortige Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Bislang fehlt von dem Transporter und den beiden Tätern jedoch jede Spur. Der Wert des Fahrzeugs wird mit rund 100.000 Euro angegeben.