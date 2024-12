Verkaufsstart für Silvesterraketen Feuerwerk spaltet die Geister: In Bitterfeld gab es um 5 Uhr am Morgen die ersten Warteschlangen

Der Verkauf der Silvester-Pyrotechnik ist am Samstag gestartet. Schon vor 5 Uhr morgens warten in Bitterfeld die ersten Fans. Fachverkauf in Rödgen lockt Kunden von weither. Anderswo stockt das Interesse.