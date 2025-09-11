Das Gerätehaus blickt auf neun Jahrzehnte Geschichte zurück. Die Ortswehr feiert Jubiläum mit einem Tag der offenen Tore, Technikschau, Vorführungen und feierlicher Fahnenweihe.

Holzweissig/MZ. - Die Feuerwehr Holzweißig öffnet am Samstag, 13. September, von 10 bis 17 Uhr ihre Tore. Anlass ist ein doppeltes Ereignis: Zum einen lädt die Ortswehr nach längerer Pause wieder zu einem Tag der offenen Tore ein, zum anderen begeht das markante Gerätehaus im Ortskern sein 90-jähriges Bestehen. Geboten wird ein Festtag für die ganze Familie, an dem die Feuerwehr ihre Arbeit präsentiert und gemeinsam mit den interessierten Besuchern auf ihre Geschichte zurückblickt.