In fünf Wochen startet das „Osten“-Festival mit einem vielfältigen Kulturprogramm. Doch was genau wird auf dem Gelände rund um die ehemalige Feuerwache entstehen? Eine Übersicht.

Kurator Martin Naundorf am Tor der ehemaligen Feuerwache in Wolfen: Hier entsteht das Festivalzentrum.

Wolfen/MZ. - Martin Naundorf macht die Tür weit auf und bittet hinein in die Feuerwache. In der stehen zwar schon seit Jahren keine Feuerwehrautos mehr, dafür entsteht im altehrwürdigen Gebäude in diesen Tagen etwas Neues. Davon zeugen die zahlreichen Plakate und Flyer, die auf den Tischen verteilt liegen. „Ja, langsam wird es Realität“, erklärt er. Denn rund um die Feuerwache wird in fünf Wochen, genauer gesagt vom 1. bis zum 16. Juni, das „Osten“-Festival stattfinden. Naundorf ist einer der Kuratoren und hat den Überblick darüber, wie sich diese Ecke Wolfens zwischen Industrie- und Filmmuseum, Rathaus und dem Städtischen Kulturhaus verändern wird.