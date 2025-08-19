Das Raguhner Altstadtfest bringt auch in diesem Jahr den Ort näher zusammen, indem es ihn belebt. Dabei begann alles vor einem ernsten Hintergrund. Heute profitieren viele davon.

Unter dem Pavillion genossen die meisten Besucher den überaus sonnigen Tag.

Raguhn/MZ. - Ein Altstadtfest? Das ist in Raguhn Ehrensache, oder besser: Ehrenamtssache. Dort wurde aus einer losen Zusammenkunft kurz nach der Jahrhundertflut bereits im Jahr 2003 eine feste Instanz in der Muldestadt und ein Termin, den sich wohl viele in ihrem Kalender angekreuzt haben. So auch am vergangenen Samstag. Zwischen Bratwurst, Überraschungskisten und Musik feierten die Besucher sich und ihre Ortschaft.