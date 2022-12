Falsche Tüv-Plakette an BMW - Polizei stoppt verdächtiges Auto in Bobbau

Wieder einmal den richtigen Riecher hat die Polizei am Samstag in Bobbau bewiesen. Gleich zwei Dinge kamen zusammen.

Bobbau/MZ - Wieder einmal den richtigen Riecher hat die Polizei am Samstag in Bobbau bewiesen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten kurz vor 23 Uhr auf einen BMW aufmerksam, der aus Richtung Umgehungsstraße kam. Bei der Kontrolle in der Friedensstraße bemerkten die Beamten, dass die aufgebrachten Tüv-Plaketten widerrechtlich angebracht worden waren.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Außerdem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.