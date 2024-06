Flieger laden ein Fallschirmspringer und antike Segler: Flugplatz Renneritz wird 70 und will das feiern

Am 8. Juni 2024 wird in Renneritz 70-jähriges Bestehen des Flugplatzes gefeiert. Die Organisatoren trumpfen auf mit historischen Maschinen und Fallschirmspringern aus Dessau. Was alles zur Vereinsgeschichte gehört.