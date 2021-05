Fahrzeug kollidiert bei Schierau mit Reh und landet im Straßengraben

Schierau - Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstagabend in Schierau erst mit einem Reh kollidiert und anschließend im Straßengraben gelandet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 21-Jährige gegen 21 Uhr von Priorau in Richtung Schierau unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve mit einem Reh kollidierte. In Folge der Kollision kam das Fahrzeug von der Straße ab. Der Fahrer wurde zur Versorgung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Für die Aufräumarbeiten war die Kreisstraße 2050 ab 22.10 Uhr etwa für eine halbe Stunde voll gesperrt. Laut Polizei ist ein erheblicher Sachschaden am Fahrzeug entstanden. (mz)