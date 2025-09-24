In Ramsin soll in den kommenden Monaten mithilfe von EU-Fördermitteln eine Sportanlage hinter der Kita entstehen. Dafür ziehen Bürgermeister, Räte und Sportverein an einem Strang.

EU-Geld soll es richten - Ramsin plant Sportplatz für alle Generationen

Ramsins Ortsbürgermeister Kai Tkalec präsentiert die Pläne für die neue Sportanlage. Die soll hinter der Kita und neben den Sportplatz entstehen.

Ramsin/MZ. - In Ramsin soll eine neue sportliche Freizeitanlage entstehen, die weit mehr bieten soll als Fußball. „Die grundlegende Idee war eigentlich, nur einen Soccer-Court-Bolzplatz zu bauen. Aber das erschien uns zu einfach“, erklärt Ortsbürgermeister Kai Tkalec (SPD). Weil hinter der Kita bereits ein Schotteruntergrund vorhanden ist, entstand die Idee, das Vorhaben auszuweiten und ein vielfältiges Angebot zu schaffen.