Erste DHL-Packstation in der Gemeinde Muldestausee eröffnet

Mühlbeck/MZ - Die Gemeinde Muldestausee erhält die erste DHL Packstation. Das teilt die Deutsche Post in dieser Woche mit.

Der Automat mit 83 Fächern befindet sich in der Bitterfelder Straße 19 im Ortsteil Mühlbeck direkt an der Sprint-Tankstelle. Registrierte DHL-Kunden können ab sofort ihre Paket dorthin senden lassen oder von hier aus verschicken - und das rund um die Uhr. Das macht Post-Kunden unabhängiger von der Zustellung an der Haustür und Öffnungszeiten der Post-Filialen.

Seit 2003 baut die Deutsche Post das Netz der Packstationen immer weiter aus, aktuell sind 8.500 dieser Automaten im Einsatz, bis 2023 sollen es 12.500 werden.

Weitere Informationen unter www.dhl.de/packstation.