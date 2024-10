Ihren traditionellen Erntedankgottesdienst hat die evangelische Gemeinde Bitterfeld am Sonntag in der Stadtkirche gefeiert.

Erntedankgottesdienst in der Stadtkirche Bitterfeld: Spenden für Bitterfelder Tafel gesammelt

Bitterfeld/MZ. - Ihren traditionellen Erntedankgottesdienst hat die evangelische Gemeinde Bitterfeld am Sonntag in der Stadtkirche gefeiert. Unter Leitung von Prädikantin Rositha Langhammer versammelten sich zahlreiche Gläubige, um für die Erntegaben zu danken und gemeinsam das Thema „Wasser“ in den Mittelpunkt zu stellen. Die Spenden, bestehend aus Obst, Gemüse, Konserven und weiteren haltbaren Lebensmitteln, wurden gesammelt, um der Bitterfelder Tafel zugutezukommen.