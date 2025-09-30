Enertrag stellt in Brehna Pläne für den weiteren Austausch alter Windräder gegen modernere Modelle vor. Was bisher bekannt ist und welche Schritte als nächste folgen.

Enertrag setzt weiter auf Windkraft in Sandersdorf-Brehna - Anlagen fast 200 Meter hoch

Vier alte Anlagen wurden von 2023 bis 2024 schon durch modernere Modelle ausgetauscht.

Brehna/MZ. - Rund 70 Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich im Kultur- und Sportzentrum Brehna über die Pläne zum Repowering der Windenergieanlagen – also dem Austausch veralteter Windräder gegen neue Modelle – in der Region zu informieren.