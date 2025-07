Selbsthilfe für die Stadt Eine selbstgeschaffene Tradition - Wie sich Freiwillige um den Springbrunnen am Teich in Zörbig kümmern

Der Springbrunnen am Teich in Zörbig funktioniert wieder, weil ein paar Leute anpacken. „Hier bin ich geboren. Man darf nicht nur ein großes Maul haben und alles kritisieren, sondern muss auch hier vor Ort was verändern“, sagt Hans Rieger.