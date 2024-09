In der Nacht zum 14. September haben sich bisher unbekannte Täter in der Freiherr-vom-Stein-Straße gewaltsam Zugang zu einer Garage verschafft. Das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen sucht nach Zeugen.

Einbruch in Bitterfeld

Bitterfeld-Wolfen - Nicht einmal vor Spielzeug haben Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag haltgemacht. In der Bitterfelder Freiherr-vom-Stein-Straße brachen die bislang unbekannten Täter gewaltsam ein Garagentor auf und stahlen unter anderem Kameras, einen Rasenmäher, einen Freischneider und die Spielsachen. Der Sachschaden an dem aufgebrochenen Garagentor beläuft sich auf rund 700 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen in der Dammstraße 10 zu melden. Telefonisch ist das Revier unter der Nummer 03493301-0 zu erreichen und per Mail unter: [email protected].