Zörbig/MZ. - Zörbigs Museum soll stärker in die Öffentlichkeit rücken und diese zugleich zur Mitarbeit bewegen. Das Ansinnen stößt auf großes Interesse. Das zeigte der erste offene Museumstreff im KulturQuadrat Schloss Zörbig, der vor kurzem geschichtsinteressierte Bürger anlockte.

Tom Weiß, der Museumsbetreuer, präsentierte den aktuellen Stand und öffnete die Tür für Ideen zur Erweiterung des Heimatmuseums im Jahr 2024. Das Schloss beherbergt nicht nur das Historische Stadtarchiv, sondern auch das Heimatmuseum, beide sind zentrale Anlaufpunkte für die Geschichte der Stadt und Region.

Seit der Neueröffnung im November 2022 hat sich viel getan – Ausstellungen wurden mehrfach umgestaltet, neue Veranstaltungsformate erprobt und Kooperationen angestoßen. Interessierte sollen ab sofort aktiv am Museumsgeschehen teilhaben. Damit knüpft man an eine Tradition an: Siegmar Fischer, ein ehemaliger Zörbiger, erinnerte sich an die aktive Mitgestaltung in den 1970er Jahren. „Das Museum ist Zörbiger Geschichte, und es macht Spaß, daran teilzunehmen.“ Auch Harald Hädicke, ein weiterer „alter“ Zörbiger, schwärmte von vergangenen Zeiten und hob besonders die aktuelle Ausstellung zum Thema Schule hervor. Hans-Joachim Gaubitz, Urzörbiger, erinnerte sich an vergangene Aktionen wie das Entrosten von Schlittschuhen für eine Ausstellung.

Der Besucherstrom aus verschiedenen Ortsteilen zeigte, dass das Interesse an der Geschichte Zörbigs vielfältig ist. Anika Vogel aus Salzfurtkapelle betonte das Engagement ihres Ortsteils, alles zur Ortsgeschichte zu sammeln und sogar eigene Chroniken wie jene des Ortes, die der Feuerwehr und aktuell die des Faschingsvereins zu verfassen, welcher 60 Jahre alt wird. Clemens Hardelt aus Stumsdorf brachte es auf den Punkt: „Ich bin an einer zeitnahen und zeitgerechten Aufarbeitung des Museums interessiert.“

Ausstellungsstücke aus der Ur- und Frühgeschichte im Zörbiger Heimatmuseum. Foto: Thomas Schmidt

Auch Heidrun Brusche, Mitglied im Zörbiger Heimatverein seit der politischen Wende, erinnerte sich an die Anfänge des Archivs. „Trotz des Staubs hat es Spaß gemacht.“ Silvia Schult aus Göttnitz zeigte sich interessiert an der Zukunft des Museums und möchte mögliche Ideen für die Erweiterung einbringen.

Tom Weiß betonte die Wichtigkeit von offenen Austauschmöglichkeiten bei zukünftigen Museumstreffs. „Es muss nicht immer ein konkretes Ziel geben. Ideen zur Erweiterung sind gefragt“, so der Museumsbetreuer. Für ihn gibt es mehrere mögliche Ansätze für Interessierte an dieser Runde. Der Museumsbetreuer nennt ein Beispiel: „Ich könnte mir vorstellen, dass einer die Verantwortung übernimmt, um eine Liste oder Karte von allen ehemaligen Gaststätten zu erstellen“. Dafür sei viel Fleiß nötig, wofür Weiß die Zeit fehlt. Auch könne sich jemand mit der Geschichte der Bahnhöfe oder der Ortsgeschichten befassen.

Der aktuelle Fokus des Museums umfasst Themen wie Ur- und Frühgeschichte, Slawenzeit, Kirchen-, Amts- sowie Residenzgeschichte, Handwerk, Schule, Kitas, Frühindustrialisierung, Zuckerrüben und Marmelade sowie DDR- und Wendezeit.