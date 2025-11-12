Das Amateurtheater Wolfen steckt mitten in den Proben für das neue Weihnachtsstück. Wie Grimms „Dornröschen neu versponnen“ wird und was überforderte Kinder damit zu tun haben.

Ein Märchen muss sein - Amateurtheater in Wolfen überrascht mit neuem Weihnachtsstück

Schmeckt es schon oder fehlt noch etwas Wein? Till Geschke, Uta Opitz und Eliane Lopes (v.l.) proben die Küchenszene.

Wolfen/MZ. - Der Wechsel ist irgendwie festgeschrieben. Das Geschichte, die die Weihnachtsinszenierung des Amateurtheaters Wolfen erzählt, stammt im jährlichen Wechsel von den Gebrüdern Grimm oder von jemand anderem. 2025 sind nach Alexander Wolkows „Eli und Toto im Wunderland“ nun wieder die Märchen-Brüder zum Zug. Und auch wiederum nicht. Denn Regisseurin Cornelia Thiele hat erneut aus einem Grimmschen Klassiker eine eigene Version geschrieben und „Dornröschen neu versponnen“.