weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Schlussverkauf bei Miederwaren-Ikone: Ein Leben für Miederwaren in Raguhn

EIL:
Zug rammt Auto in Langeneichstädt! Bahn evakuiert – Schienenersatzverkehr eingerichtet
Zug rammt Auto in Langeneichstädt! Bahn evakuiert – Schienenersatzverkehr eingerichtet

Schlussverkauf bei Miederwaren-Ikone Ein Leben für Miederwaren in Raguhn

Drei Jahrzehnte Leidenschaft, Fachwissen und Nähe zu den Kundinnen prägen den Berufsweg einer Raguhner Geschäftsfrau, die nun in den Ruhestand geht.

Von Thomas Schmidt 04.11.2025, 15:30
Zwischen feiner Spitze und BHs blickt Heike Herrmann auf 35 Jahre Selbstständigkeit zurück.
Zwischen feiner Spitze und BHs blickt Heike Herrmann auf 35 Jahre Selbstständigkeit zurück. (Foto: Thomas Schmidt)

Raguhn/MZ. - In Raguhn steht ein Abschied bevor, der vielen Kundinnen nahegeht. Ende November schließt Heike Herrmann ihr Miederwarengeschäft – nach 35 Jahren. Bis dahin läuft ein Schlussverkauf mit reduzierter Ware und persönlicher Beratung. „Irgendwann merkt man einfach, es ist Zeit“, sagt die 66-Jährige ruhig. Zwei Jahre habe sie gespürt, dass die Kraft nachlässt. „Gerade die ganze technische Umstellung, diese ganzen IT-Anforderungen – das ist einfach nicht mehr meins.“ Ihr Entschluss reift langsam, mit Vernunft und Wehmut zugleich. Wer den kleinen Laden kennt, weiß: Er ist mehr als ein Geschäft. Zwischen feiner Spitze, Baumwolle und Bügel-BHs begegnet man hier einem Stück Menschlichkeit.