Drei Jahrzehnte Leidenschaft, Fachwissen und Nähe zu den Kundinnen prägen den Berufsweg einer Raguhner Geschäftsfrau, die nun in den Ruhestand geht.

Raguhn/MZ. - In Raguhn steht ein Abschied bevor, der vielen Kundinnen nahegeht. Ende November schließt Heike Herrmann ihr Miederwarengeschäft – nach 35 Jahren. Bis dahin läuft ein Schlussverkauf mit reduzierter Ware und persönlicher Beratung. „Irgendwann merkt man einfach, es ist Zeit“, sagt die 66-Jährige ruhig. Zwei Jahre habe sie gespürt, dass die Kraft nachlässt. „Gerade die ganze technische Umstellung, diese ganzen IT-Anforderungen – das ist einfach nicht mehr meins.“ Ihr Entschluss reift langsam, mit Vernunft und Wehmut zugleich. Wer den kleinen Laden kennt, weiß: Er ist mehr als ein Geschäft. Zwischen feiner Spitze, Baumwolle und Bügel-BHs begegnet man hier einem Stück Menschlichkeit.