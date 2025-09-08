Fidelio Ihle verabschiedet sich nach fast vierzig Jahren Medizin in den Ruhestand und gestaltet mit seiner Frau Marina einen neuen Alltag.

Zörbig/MZ. - Vor einigen Wochen hat sich Fidelio Ihle von seiner Zörbiger Arztpraxis verabschiedet. Mehr als drei Jahrzehnte lang war er für die Menschen in Zörbig und Umgebung ein verlässlicher Ansprechpartner, nun genießt er gemeinsam mit seiner Frau Marina die neu gewonnene Zeit – nicht ohne Wehmut. „Den Kontakt zu meinen Patienten werde ich am meisten vermissen“, sagt er. Sein beruflicher Weg beginnt Ende der siebziger Jahre mit dem Medizinstudium, 1985 tritt er seine erste Stelle in der Poliklinik an, wo er bis zur politischen Wende arbeitet. „Das war eine prägende Zeit, weil man im Team gelernt hat, Verantwortung zu teilen und trotzdem für die Patienten da zu sein“, erinnert er sich. Nach der Auflösung wagt er 1991 den Schritt in die Selbstständigkeit.