Die Feuerwehren von Bitterfeld-Wolfen sind erneut im Dauerstress. Fast täglich rücken sie zu Bränden unter freiem Himmel aus. Zufall scheint das nicht zu sein.

Wolfen/MZ. - Die Feuerwehren von Bitterfeld-Wolfen mussten in den vergangenen Tagen gleich mehrfach zu Ödlandbränden ausrücken. Die Brandbekämpfer sind erneut im Dauerstress. Das teilt Sprecher André Hempel mit. Doch kann diese Häufung noch Zufall sein?

Kampf gegen Flammen im Goitzschewald

Am Samstag hatten die Ortswehren von Bitterfeld und Holzweißig kurz nach 17 Uhr einen Einsatz im Goitzschewald. Am Montag gegen 22.30 Uhr wurden die Bitterfelder Kameraden zu einem vermeintlichen Feldbrand in der verlängerten Feldstraße alarmiert. „Es brannten rund 60 Quadratmeter Ödland, die mittels Schnellangriff abgelöscht werden konnten“, schildert Hempel.

Am Dienstag schrillte der Alarm bereits morgens um 7.44 Uhr. In einem Wohnheim in der Vierzoner Straße in Bitterfeld wurde durch Bauarbeiten die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach einer Kontrolle konnte die Anlage wieder zurückgestellt und das Objekt an den Betreiber übergeben werden. .

Augenzeugen melden Rauchwolken

Doch der nächste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten. Die Alarmierung erfolgte aufgrund einer unbekannten Rauchentwicklung kurz nach 12 Uhr. „Durch die vielen Anrufer, die die Rauchwolken meldeten, ließ sich die Einsatzstelle im Bereich des ehemaligen Lokschuppens in der Zeppelinstraße lokalisieren“, sagt Hempel. Vor Ort war starker Rauch sichtbar.

Doch war für die kameraden dann schnell klar, dass dieser nicht dirket aus dem Lokschuppen kam, sondern von einem Flächenbrand an einem dahinterliegenden Rad-/Gehweg. Allerdings gab es ein Problem: Der Bereich ist nicht mit den Einsatzfahrzeugen der Wehren befahrbar. Deshalb musste eine Schlauchleitung über eine lange Strecke verlegt werden.

Löschwasser im Pendelverkehr herangeschafft

Die Versorgung mit Löschwasser erfolgte im Pendelverkehr von der Anhaltstraße. Nach rund einer Stunde war der Brand von Ödland und Strauchwerk auf einer 150 Quadratmeter großen Fläche mit teils bis zu 40 Zentimeter hoch geschichtetem Grünschnitt abgelöscht. Laut Hempel entzündet sich sowas eigentlich nicht so leicht von selbst.

Die Vermutung, dass es sich bei den gehäuften Ödlandbränden der letzten Tage um Brandstiftung handelt, kursiert in den feuerwehren. Für die Brandursachenermittlung ist jedoch die Polozei zuständig.