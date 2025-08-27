Eine 54-jährige Autofahrerin wollte in Bitterfeld aus der Puschkinallee abbiegen. Das ging gehörig schief. Weil sie getrunken hatte?

Bitterfeld/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss sind am späten Dienstagabend in Bitterfeld zwei Personen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, wollte die 54-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi gegen 22 Uhr von der Puschkinstraße aus nach links in die Straße „Fläminger Ufer“ am abbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Toreinfahrt.

Sowohl die Fahrerin als auch eine 29 Jahre alte Mitinsassin trugen schwere Verletzungen davon. Beide wurden in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest. Ein Test brachte einen vorläufigen Wert von 1,7 Promille zu Tage.

Ihr Führerschein wurde daraufhin einbehalten. Der Schadensumfang am Mitsubishi wurde mit rund 8.000 Euro angegeben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Toreinfahrt entstand Schaden in Höhe von 200 Euro.