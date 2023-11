Bei einem Brand in einem Zörbiger Einfamilienhaus ist in der Nacht zum Mittwoch ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Der 71-jährige Bewohner blieb unverletzt.

Die Feuerwehr war in der Nacht in Zörbig gefordert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zörbig/MZ. - Bei einem Brand in einem Zörbiger Einfamilienhaus ist in der Nacht zum Mittwoch ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Das Haus ist nach Angaben der Polizei in Anhalt-Bitterfeld vorerst nicht bewohnbar.