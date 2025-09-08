Mit einer Feier und Würdigungen wird das Jubiläum gefeiert. Ein Tag an dem die Kleinen auf der großen Bühne stehen durften.

Ehrung für eine „alte Lady“ - Was die Grundschule in Zscherndorf anders als andere macht

Das Publikum freut sich über die Aktionen der Kinder auf der Bühne und spendet viel Applaus.

Zscherndorf/MZ. - Es herrscht Gewusel an diesem Nachmittag auf dem Gelände der Zscherndorfer Grundschule „An den Linden“. Kein Wunder, denn hier wird heute Geburtstag gefeiert: Die Einrichtung besteht nun seit mittlerweile 120 Jahren. Schon im vergangenen Schuljahr sind für diesen Höhepunkt die Vorbereitungen getroffen worden, wie Schulleiterin Antje Wolff erzählt. Und daraufhin haben alle Kinder nun auch ein tolles Programm vorbereitet.