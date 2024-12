Ein weiterer Meilenstein ist bei den Arbeiten am beliebten Traditionsfreibad erreicht – die Elemente des Edelstahlbeckens sind angekommen und werden verbaut. So steht es um das Projekt.

Edelstahlbecken im Zörbiger Stadtbad nimmt Form an – Gelingt die Wiedereröffnung im Sommer?

Sanierungsarbeiten in Zörbig

Zörbig/MZ. - Was das Altern betrifft, hat das Zörbiger Stadtbad dem Menschen etwas voraus. Denn wer kann schon von sich behaupten, mit über 90 Jahren noch einmal in neuem Glanz zu erstrahlen? Und das ist in Bezug auf das traditionsreiche Freibad wörtlich zu nehmen.