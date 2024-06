Am Donnerstag, 13. Juni, öffnet der neue Edeka-Markt in der Anhaltstraße in Bitterfeld seine Türen. Bis dahin bleibt noch einiges zu tun.

Bitterfeld/MZ. - Am Donnerstag, 13. Juni, öffnet der neue Edeka-Markt in der Anhaltstraße in Bitterfeld seine Türen. Der Markt, der sich auf dem ehemaligen Real-Standort befindet, erstreckt sich über eine Verkaufsfläche von 1.000 Quadratmetern und bietet mehr als 11.000 Artikel für die Kunden an.

Marktleiterin Jana Albrecht und ihr zwölfköpfiges Team arbeiten mit Hochdruck an den letzten Vorbereitungen. „Alle Regale sind montiert, alle Kühltruhen sind aufgestellt und gefüllt. Auch die Kassen wurden installiert und funktionieren“, berichtet die Marktleiterin. Die Gemüseabteilung und die Bäckereitheke für die Frischwaren werden aktuell noch fertiggestellt und erst am Mittwoch, einen Tag vor dem Start, frisch bestückt.

Am Eröffnungstag können die Kunden sich auf Eröffnungsangebote freuen welche das sind, soll eine Überraschung werden. Mit digitalisierten Preisschildern, die nicht mehr manuell gewechselt werden müssen, setzt der neue Markt auf moderne Technik. Während Jana Albrecht und Daneyal Daedelow die Nougatcreme einräumen, achten sie darauf, dass alles perfekt vorbereitet ist.