Muldenstein - In Muldenstein ist am Montag ein dreister Dieb mit seiner Beute knapp entkommen. Nach den Angaben der Polizei betrat ein Mann gegen 19.45 Uhr einen Supermarkt in der Neuen Burgkemnitzer Straße. An der Kasse fragte er kurze Zeit später nach Zigaretten, gab jedoch an, erst noch seine Geldbörse holen zu müssen.

Währenddessen fiel der 43 Jahre alten Angestellten auf, dass der Mann einen prall gefüllten Rucksack trug. Ihrer Vorahnung folgend, forderte sie den Unbekannten zum Öffnen des Behältnisses auf. Daraufhin flüchtete er aus dem Laden und ließ sogar sein vor dem Geschäft abgestelltes Fahrrad zurück. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Dieb alkoholische Getränke im Wert von circa 100 Euro gestohlen hatte.