Doppelter Einsatz in Bitterfeld - Brand folgt auf Kabeldiebstahl

Als Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Bitterfeld ausrücken, machen sie vor Ort eine weitere Entdeckung. Stehen beide Taten in Zusammenhang?

Bei einem Brand in Bitterfeld, stellen die Einsatzkräfte auch einen Diebstahl fest.

Bitterfeld/MZ - Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Mittwoch in Bitterfeld im Einsatz gewesen. Laut Polizeibericht wurden die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr alarmiert. Auf einem Betriebsgelände in der Zeppelinstraße war ein Brand ausgebrochen.

Vor Ort angekommen, stellte die Polizei zunächst fest, dass sich unbekannte Täter unberechtigt auf dem Grundstück aufgehalten und diverses Kabelmaterial gestohlen hatten. Im weiteren Verlauf kam es aus bislang noch unbekannter Ursache zu einem offenen Feuer in einem derzeit ungenutzten Silo. Durch 35 Kameraden der umliegenden Feuerwehren konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Höhe des Stehlschadens wurde von der Polizei mit ungefähr 10.000 Euro angegeben. Der angerichtete Brandschaden liegt sogar noch höher, bei circa 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei ist eingeschalten und hat die Ermittlungen aufgenommen.