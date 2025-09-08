Für die einen ist es Nostalgie, für die anderen die Gelegenheit, Gas zu geben – und für alle die gemeinsame Leidenschaft am Basteln. Das dritte Simson-Treffen brachte die Fans zusammen. Was jung und alt besonders schätzen.

Das Simson-Treffen wurde gut besucht. An diesem Tag drehte sich alles um die heißgeliebten Zweitakter.

Schlaitz/MZ. - Wer Samstagvormittag in Richtung Schlaitz fuhr, der kam wohl nicht umhin, zu merken, dass an diesem Tag etwas anders war als sonst. Auf den Straßen fuhren auffällig viele Simsons. Nicht ohne Grund, denn sie alle hatten nur ein Ziel: das mittlerweile dritte Simson-Treffen in Schlaitz. Ein Tag, der ausschließlich den Zweitaktern gewidmet war.