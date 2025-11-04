Die Polizei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung mehrerer Diebstähle.

Bitterfeld/MZ. - Die Polizei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung mehrerer Diebstähle.

Seit Anfang Juni 2025 wird gegen einen bislang unbekannten Mann ermittelt, der im Verdacht steht, in insgesamt vier Fällen Waren entwendet zu haben. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 3. Juni und dem 15. Juli 2025 in einem Einkaufsmarkt in Bobbau sowie in einer Drogerie-Filiale in Wolfen. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Von den Vorfällen existieren Videoaufnahmen, auf denen der mutmaßliche Täter zu erkennen ist. Die Polizei hat ein Bildmaterial veröffentlicht, das den Mann in der Drogerie-Filiale in Wolfen zeigt. Mithilfe der Aufnahmen erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise zur Identität des Verdächtigen.

Zeugen, die Angaben zur abgebildeten Person machen können oder Hinweise zu deren Aufenthaltsort haben, werden gebeten, sich beim Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/30 10 zu melden. Hinweise nimmt die Polizei auch per E-Mail an [email protected] entgegen.