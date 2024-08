Schaden in fünfstelliger Höhe haben Einbrecher in Pouch hinterlassen.

Diebe stehlen in Pouch Arbeitsmaschinen und Erdkabel: Schaden liegt im fünfstellige Bereich

Pouch/MZ. - Schaden in fünfstelliger Höhe haben Einbrecher in Pouch hinterlassen. Am Montag ist der Polizei ein entsprechender Einbruch angezeigt worden.

Unbekannte Täter sind demnach gewaltsam auf das Gelände eines Mehrfamilienhauses in der Straße Neu Pouch eingedrungen. Aus dem Gebäude stahlen die Täter nach Angaben der Polizei unter anderem Arbeitsmaschinen und mehrere Meter Erdkabel.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.