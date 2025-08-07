Das Zörbiger Stadtbad bleibt bis 2026 geschlossen. Rostige Filteranlagen, technische Mängel und Planungsfehler machen eine sichere Eröffnung unmöglich. Bürgermeister Egert gibt Einblicke in die Probleme und Überlegungen. Und er gibt einen Ausblick, wie es nun weiter geht.

Vom Sprungturm aus wird sichtbar, wie weit der Bau vorangeschritten ist.

Zörbig/MZ. - Auf den ersten Blick sieht es aus, als könne jeden Moment das Wasser eingelassen werden. Die große Edelstahlrutsche ist montiert, der Sprungturm mit drei Plattformen steht, die Becken glänzen im Sonnenlicht, die Außenanlagen sind gepflastert, die Technikräume gefüllt mit neuen Pumpen. Doch der Schein trügt. Das neue Zörbiger Stadtbad bleibt 2025 geschlossen. Das hat die Stadt in dieser Woche öffentlich gemacht.