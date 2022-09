Deutsche Post ist wieder in Pouch aktiv

Pouch/MZ - Briefe und Pakete aufgeben, Postdienstleistungen aller Art in Anspruch nehmen: Das ist in Pouch seit Dienstag wieder möglich. Die Deutsche Post eröffnete in Kooperation mit der Allianz Versicherungsagentur von Andreas Mieth und Jens Wiesner eine Poststation. Es ist die erste seit Jahren im Muldestausee-Ortsteil. Und laut Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) „ein echter Lichtblick in dunklen Zeiten“.

