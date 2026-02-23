weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Von der Kneipe in die Sporthallen: Deshalb wird der Dart-Sport im Altkreis und weit darüber hinaus immer beliebter

Dart erfreut sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit – auch im Altkreis. Ein Turnier in Salzfurtkapelle bietet da die beste Gelegenheit, den Gründen dafür nachzugehen.

Von Benjamin Telm 23.02.2026, 18:00
Stefan Machulka, Vizepräsident der Dart Knights weiß, was er an seinem Sport hat.
Stefan Machulka, Vizepräsident der Dart Knights weiß, was er an seinem Sport hat. (Foto: Benjamin Telm)

Salzfurtkapelle/MZ. - Früher war Dart für viele kaum mehr als ein Zeitvertreib in der Kneipe oder eine gesellige Beschäftigung im heimischen Garten. Doch seit einigen Jahren erlebt der Präzisionssport einen regelrechten Boom – auch im Altkreis. Woran liegt das? Ein passender Ort, um dieser Frage nachzugehen, war Salzfurtkapelle. Dort fand der Vierer-Team-Cup des Sachsen-Anhaltischen Dartverbands statt.