Dart erfreut sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit – auch im Altkreis. Ein Turnier in Salzfurtkapelle bietet da die beste Gelegenheit, den Gründen dafür nachzugehen.

Deshalb wird der Dart-Sport im Altkreis und weit darüber hinaus immer beliebter

Stefan Machulka, Vizepräsident der Dart Knights weiß, was er an seinem Sport hat.

Salzfurtkapelle/MZ. - Früher war Dart für viele kaum mehr als ein Zeitvertreib in der Kneipe oder eine gesellige Beschäftigung im heimischen Garten. Doch seit einigen Jahren erlebt der Präzisionssport einen regelrechten Boom – auch im Altkreis. Woran liegt das? Ein passender Ort, um dieser Frage nachzugehen, war Salzfurtkapelle. Dort fand der Vierer-Team-Cup des Sachsen-Anhaltischen Dartverbands statt.