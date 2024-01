Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - Nach dem Märchen ist vor dem Märchen. So könnte man eine bekannte Fußball-Weisheit mit Blick auf das Amateurtheater Wolfen abwandeln. 17 Mal hatten die Akteure ihre Inszenierung „Hans im Glück“ bereits gespielt, am vergangenen Wochenende folgen nun die letzten drei Vorstellungen auf der Foyerbühne des Kulturhauses in Wolfen. Und auch die waren schon lange ausverkauft. Doch nun könnte es noch mal ein Wiedersehen mit Hans & Co. im Sommer geben.