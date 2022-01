Das waren 2021 die beliebtesten Baby-Namen in Anhalt-Bitterfeld

Köthen/Bitterfeld/MZ/AD - Hauptsache gesund – das ist der wichtigste Wunsch, den alle Eltern für ihr Baby haben. Auch wichtig: die Wahl des Vornamens. Die Hitlisten der werden immer wieder veröffentlicht, auch 2021 gab es neue Lieblinge der Eltern und plötzliche Aufsteiger.

„Auch in diesem haben wir wieder recherchiert, welche Vornamen für Mädchen und Jungen bei uns in der Klinik am häufigsten gewählt wurden“, sagt Carolin Uhl, Klinikgeschäftsführerin der Helios Klinik Köthen. Das Krankenhaus in der Kreisstadt ist Anlaufpunkt für viele Eltern auch aus Bitterfeld.

In der gesamten Republik hat sich Emilia die Spitzenposition gesichert

Bei den Mädchen liegt Emilia ganz groß im Trend und besetzt für 2021 den ersten Platz bei den Namen. Dabei liegen die Eltern in Anhalt-Bitterfeld ganz auf Linie mit den Trendnamen in Deutschland: In der gesamten Republik hat sich Emilia die Spitzenposition gesichert. Ihr folgen Johanna, Lina, Mia und Sophie.

Fynn oder Finn macht bei den Jungennamen das Rennen, dem Emil. Leon, Max und Theo folgen. Matteo, in den deutschlandweiten Rankings auf Platz eins gelandet, ist damit nicht einmal unter den Top Fünf in der Helios Klinik Köthen.

468 Babys erblickten im Kreißsaal in Köthen das Licht der Welt

468 Babys erblickten im Kreißsaal in Köthen das Licht der Welt. Auch in diesem Jahr liegen die Jungen ganz knapp vorn: Insgesamt kamen 235 Jungen und 233 Mädchen, darunter keine Zwillinge, im Kreißsaal zur Welt. Der geburtenstärkste Monat war der August mit 51 Entbindungen. Der September war der schwächste Monat mit 26 Geburten.

„Unser Team ist auch in dieser herausfordernden Zeit sehr bemüht, jungen Familien den bestmöglichen Start in das gemeinsame Familienglück zu ermöglichen“, betont Dipl.-Med. Heidemarie Thiele, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Helios Klinik.