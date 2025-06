Löberitz/MZ. - Konzentration ist am Schachbrett gefragt, Taktik und Mut. Und immer wieder liefert das Königsspiel spannende Geschichten. Um die soll es bei den Löberitzer Schachtagen gehen, die zum mittlerweile 40. Mal stattfinden. Sowohl rund um das Museum an der Grundschule als auch in der Turnhalle in der Dessauer Straße haben sich die Verantwortlichen ein buntes Programm ausgedacht.

