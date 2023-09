Naturparkmitarbeiter und Forstbetriebe schaffen es kaum allein, der Natur in der Dübener Heide auf die Sprünge zu helfen. Wie jeder Interessierte mitmachen kann und warum das Angebot nicht nur für Krina, Schwemsal und Tornau gilt.

Waldwiesenkarma für freiwillige Arbeit - Helfer werden in der Dübener Heide auf andere Art entlohnt

Krina/MZ - Wo kein Wald ist, wachsen keine Pilze mehr. Es ist mehr als eine Feststellung. „Es ist Ansporn, mitzumachen“, sagt Axel Mitzka. Er ist Vorsitzender des Vereins Dübener Heide, der Träger des gleichnamigen Naturparks ist. Dem Wald dort muss nach Trocken- und Sturmschäden unter die Arme gegriffen werden. Allein schaffen das weder Naturparkmitarbeiter noch Forstbetriebe. Es schlägt die Stunde der Freiwilligen.

Plattform für Zeit und Geld - Wo Hilfe gern gesehen ist

Die stammen zu großen Teilen aus Leipzig, Halle und Umgebung und werden unter Federführung des Heidevereins zu Waldbauern. „Im November geht es wieder los“, erklärt Mitzka. Tausende winzig kleine Bäume müssen in die Erde. Ganz nach dem Motto: Für jeden Pilz, den ich gesammelt habe – pflanze ich einen Baum.

Beworben wird der Einsatz auf dem Internetportal www.regiocrowd.de. Hier läuft das freiwillige Engagement des Naturparks Dübener Heide und seiner Partner zusammen, zu denen unter anderen der Naturpark Fläming gehört. Aufgeführt sind außerdem Vorhaben in Sachsen und Thüringen. Alle eint die Idee der Freiwilligkeit. Und der Erfolg, wie die Akteure hinter regiocrowd betonen.

Beispiel Verein Dübener Heide: Seit 2015 machen sich Axel Mitzka und die anderen Heidefreunde stark dafür, dass Unternehmen aus der Region den Naturraum vor der Haustür als Trumpfkarte verstehen. Sogenannte Engagementtage sollen zur Teambildung beitragen. Und sie helfen. Mehr als 250 Mitarbeiter aus mittlerweile elf Firmen haben sich bisher in der Dübener Heide eingebracht. Sie haben Bäume gepflanzt, Wanderwege freigeschnitten oder Heidekrautflächen vom Wildwuchs befreit.

Gepunktet hat die Dübener Heide auch in Sachen Finanzen. „22.000 Euro haben wir für Projekte eingeworben. Zum Beispiel für Weißstorchnisthilfen oder den Erwerb einer Waldwiese am Hammerbach“, erzählt Mitzka. Hier geht es um den Erhalt eines Fledermaus-Nahrungsraumes. Die Mahd der Wiesen erfolgt von Hand. Auch hier sind Freiwillige gefragt. Für ihren Einsatz bekommen sie symbolischen Lohn. Eine Tüte Wildwiesenkarma zum Beispiel, hinter der sich nichts mehr als frische Wiesenluft verbirgt.

Baumpflanzaktionen wurden vom Chemiepark Bitterfeld-Wolfen unterstützt. (Foto: André Kehrer)

Wer aktuell in der Dübener Heide helfen will und nicht unbedingt Zeit für Baumpflanzungen rund um Krina, Schwemsal und Tornau (Landkreis Wittenberg) hat, muss nicht tatenlos bleiben. Derzeit wird für den Erhalt eines alten Feuerwehrhauses in Reinharz (Bad Schmiedeberg) gesammelt. 5.000 Euro braucht es. 350 Euro sind bisher angekommen.

Einsatz auch bei Nachbarn - Projekte in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen

Und sonst? „Wir arbeiten an unserem Naschgarten“, erzählt Heike Brack, Ehrenamtskoordinatorin des Naturparks Fläming. Für das Projekt in Coswig (Anhalt) zählt jede helfende Hand. Außerdem sind Waldretter gefragt. Sie sollen sich vor allen Dingen um die Eindämmung der Traubenkirsche kümmern, die sich rasant vermehrt. Kleine Pflanzen müssen herausgezogen werden, größere werden erst einmal abgesägt, die Wurzeln im Anschluss komplett entfernt. „Es lohnt sich“, weiß Daniela Jännsch, Chefin des Naturparks Fläming. Schließlich gebe es neben einem leckeren Essen auch die Aussicht auf jede Menge Bewegung an frischer Luft.