„Circus Arena“ gastiert noch bis Ende Mai in Wolfen-Nord

Wolfen/MZ - Noch bis zum 29. Mai gastiert der Circus Arena in Bitterfeld-Wolfen und baut seine Zeltanlagen auf dem Festplatz auf dem Festplatz Wolfen-Nord auf. Die Veranstalter versprechen in einer Ankündigung ein buntes Programm und eine „futuristisch orientalische Show“, bei der exotische Tiere wie Kamele, Watussi- und Texas-Longhornrinder ebenso zu bestaunen sein werden wie Luftdarbietungen an langen Tüchern und Clowns und weitere Akrobaten verschiedene Art.

Vorstellungen gibt es am Donnerstag und Samstag jeweils um 16 Uhr, am Freitag um 16 und um 19 Uhr, an diesem Sonntag um 11 Uhr und um 15 Uhr, am kommenden Sonntag um 11 Uhr. Von Montag bis Mittwoch finden keine Vorstellungen statt.

Es gibt diverse Sonderpreisaktionen, Karten können unter 0176/70936440 reserviert werden.Foto: Veranstalter