Buntes Treiben zieht an - Womit Händler beim Bauernmarkt in Bitterfeld punkten können

Bitterfeld/MZ. - Selten sind an Sonnabenden so viele Leute auf dem Bitterfelder Marktplatz anzutreffen wie diesmal. Doch das ist kein Wunder: Der mittlerweile traditionelle Bauernmarkt, der in Zusammenarbeit von der Stadt und dem Verein Regionalmarke Mittelelbe veranstaltet wird, lockt erneut viele an. Nicht nur Einheimische, sondern auch Leute aus der näheren oder weiteren Umgebung. Dazu bei trägt natürlich auch das spätsommerliche Wetter mit viel Sonnenschein und Temperaturen, bei denen auf eine Jacke verzichtet werden kann.