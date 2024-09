Bauernmarkt am Sonnabend in Bitterfeld mit Produkten aus Region und Handwerk

Bitterfeld/MZ. - Wenn das angekündigte Spätsommerwetter nach den Kapriolen der vergangenen Tage hält, was es auch bis zum Wochenende verspricht, dann dürften das die besten Voraussetzungen für dieses erneute Event sein: Denn am kommenden Sonnabend, 21. September, wird erneut zum traditionellen Bauernmarkt nach Bitterfeld eingeladen.

Stadt und Verein Regionalmarke Mittelelbe

Nach Information der Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen lädt sie in Zusammenarbeit mit dem Verein Regionalmarke Mittelelbe erneut zu dieser mittlerweile traditionellen Veranstaltung auf den Bitterfelder Marktplatz ein. Natürlich freue man sich nicht nur über Einwohner der Stadt, sondern auch über möglichst viele Gäste der Region, heißt es dazu weiter.

In der Zeit von 8 bis 14 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot, das von regionalen Produkten bis hin zu handwerklichen Erzeugnissen reicht. Und aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird auch diesmal auf eine große Resonanz gehofft.

Frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel direkt vom Erzeuger zu erwerben, dafür biete sich hier einmal mehr die beste Gelegenheit. Die Auswahl sei erneut hoch, wie es heißt, doch das allein soll nicht einen Besuch des Bauernmarktes bestimmen: Einfach mal verweilen, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und genießen, was hier geboten wird und vielleicht auch etwas mit nach Hause nehmen – auch dafür stehe das Angebot dieses Jahr erneut.

Soll auch künftig weitergeführt werden

„Das ist ein regionales Veranstaltungsformat“, betont Steve Bruder, Wirtschaftsförderer in Bitterfeld-Wolfen. Und, so führt er weiter aus, es sei bisher hier sehr gut angenommen worden. Deshalb liege es ihm am Herzen, dass das auch so bleibt. „Uns liegt viel daran, den Bauernmarkt auch in der Zukunft weiterzuführen.“