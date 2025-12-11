Neue Souvenirs und einheimische Produkte locken in der Stadt- und Tourismusinformation Bitterfeld. Erstmals hat sogar die Stadt eine eigene Kollektion mit Tassen, Magneten und Postkarten kreiert. Doch was zeigt deren überraschendes Motiv?

Die bunten Badelatschen mit Bitterfeld-Sprüchen sind ein Hingucker, ebenso wie die weißen Socken.

Bitterfeld/MZ. - Bitterfeld-Wolfen lockt zunehmend Touristen an. Und die lieben Erinnerungsstücke. Deshalb hat die Stadt- und Tourismusinformation im Bitterfelder Rathaus ihr Angebot an Souvenirs und hiesigen Produkten deutlich ausgeweitet. Erstmals bietet sogar die Stadt selber – und nicht nur als Kooperationspartner anderer Anbieter – eine exklusive Kollektion kleiner, aber feiner Souvenirs an. Diese setzen bekannte Wahrzeichen der Stadt in Szene. Diese neue Kollektion umfasst Tassen, Postkarten und Magnete. Doch manche Souvenirs in der Touristinfo dürften zur echten Überraschung für Besucher werden.