Eigentlich könnte alles schnell gehen an der Mulde zwischen Muldenstein und Greppin. Es gibt viel Fördergeld, aber auch Schwierigkeiten, Planer zu finden. Jetzt sind die Aufträge vergeben.

Brücke über die Mulde bei Greppin - Neustart mit neuem Planungsbüro

Die Brücke über das alte Muldewehr zwischen Muldenstein und Greppin ist seit Jahren gesperrt. Und noch immer ist kein Neubau in Sicht.

Muldenstein/MZ - Die Brücke über das Muldewehr zwischen Muldenstein und Greppin war jahrelang eine gern genutzte Verbindung aus den Orten jenseits der Mulde in Richtung Chemiepark. Bis sie vor sechs Jahren aus baulichen Gründen gesperrt wurde. Der Zustand hält bis heute an.