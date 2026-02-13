Die Brücke über das alte Muldewehr ist seit Jahren gesperrt. Ein Neubau soll her. Nur wann wird gebaut?

Brückenbau über die Mulde - So geht es am Wehr zwischen Muldenstein und Greppin weiter

Die seit Jahren aus Sicherheitsgründen gesperrte Brücke über das Muldewehr zwischen Muldenstein und Greppin soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Muldenstein/MZ. - Sie gewährleistet die kürzeste Verbindung von Muldenstein nach Greppin und damit in den Chemiepark. Und sie ist seit Jahren aus Sicherheitsgründen für jegliche Nutzung gesperrt. Die Brücke über das Muldewehr ist ein Dauerthema in der Region. In der Muldestausee-Verwaltung ging man davon aus, einen Neubau relativ schnell realisieren zu können, zumal das alte Wehr zum symbolischen Preis vom Chemiepark erworben und Grundstücksfragen geklärt waren. Auch eine prinzipielle Fördergeldzusage hat die Gemeinde erhalten. Doch realisiert ist der Bau bis heute nicht.