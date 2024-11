Bei einer Verkehrskontrolle in Zörbig deckte die Polizei eine ganze Reihe von Straftaten auf: Ein 40-jähriger Fahrer war nicht nur ohne gültigen Führerschein unterwegs, sondern stand unter Drogeneinfluss und wurde per Haftbefehl gesucht. Der Mann sitzt nun in Haft.

Zörbig/MZ. - Am Samstagnachmittag, 23. November 2024, hat die Polizei in Zörbig einen Autofahrer festgenommen. Wie das Revier Anhalt-Bitterfeld in einer Pressemitteilung erklärt, kontrollierten die Beamten in der Friedrichstraße die Geschwindigkeit der passierenden Fahrzeuge, als sie den 40-Jährigen anhielten. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen.

Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass sein Führerschein zur Fahndung ausgeschrieben ist. Offensichtlich aufgrund von Ausfallerscheinungen bei der Kontrolle führten die Beamten zudem einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf verschiedene Betäubungsmittel ausfiel.

Doch damit nicht genug: Wie sich weiter herausstellte, lag ein offener Haftbefehl gegen den 40-Jährigen vor. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer wurde anschließend direkt in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.