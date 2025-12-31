Buntes und lautes Feuerwerk gehört für viele Menschen zur Silvesternacht dazu. Doch in Bitterfeld-Wolfen ist das Böllern an mehreren Stellen verboten.

Bitterfelder Bogen ist tabu für Feuerwerk - Wo in der Stadt zu Silvester keine Raketen gezündet werden dürfen

Das Zünden von Silvester-Feuerwerk ist auf und am Bitterfelder Bogen verboten.

Bitterfeld/MZ. - Ein großes Feuerwerk für den Bitterfelder Bogen? Dafür gäbe es im neuen Jahr einen guten Anlass: Denn das 28 Meter hohe Wahrzeichen, das weithin sichtbar auf dem Bitterfelder Berg thront, feiert 2026 seinen 20. Geburtstag. Doch wer glaubt, deshalb in der Silvesternacht privates Feuerwerk von dem Bauwerk abschießen zu können, der liegt falsch. Denn wie in den Vorjahren heißt es auch zum Jahreswechsel von 2025 zu 2026: Schauen und staunen erlaubt – zünden verboten. Darauf weist die Stadt hin.