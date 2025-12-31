Jahreswechsel ohne Knallerei Bitterfelder Bogen ist tabu für Feuerwerk - Wo in der Stadt zu Silvester keine Raketen gezündet werden dürfen
Buntes und lautes Feuerwerk gehört für viele Menschen zur Silvesternacht dazu. Doch in Bitterfeld-Wolfen ist das Böllern an mehreren Stellen verboten.
Bitterfeld/MZ. - Ein großes Feuerwerk für den Bitterfelder Bogen? Dafür gäbe es im neuen Jahr einen guten Anlass: Denn das 28 Meter hohe Wahrzeichen, das weithin sichtbar auf dem Bitterfelder Berg thront, feiert 2026 seinen 20. Geburtstag. Doch wer glaubt, deshalb in der Silvesternacht privates Feuerwerk von dem Bauwerk abschießen zu können, der liegt falsch. Denn wie in den Vorjahren heißt es auch zum Jahreswechsel von 2025 zu 2026: Schauen und staunen erlaubt – zünden verboten. Darauf weist die Stadt hin.