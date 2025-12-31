weather schneeregen
  4. Medizinerin verabschiedet: Klostermansfelder Hausärztin im Ruhestand: Was der Abschied für Patienten bedeutet

Wenn sich der Hausarzt in den Ruhestand verabschiedet, blicken seine langjährigen Patienten sorgenvoll in die Zukunft. Welche Folgen der Abschied von Dr. Ina Wilberg in Klostermansfeld hat.

Von Daniela Kainz 31.12.2025, 10:45
Hausärztin Ina Wilberg aus Klostermansfeld verabschiedet sich in den Ruhestand. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Klostermansfeld/MZ. - Nach 32 Jahren zieht Dr. Ina Wilberg einen Schlussstrich. Die langjährige Hausärztin mit einer eigenen Praxis in Klostermansfeld in der Siebigeröder Straße 19 lässt das Berufsleben hinter sich.