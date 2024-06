Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Bitterfeld/MZ. - So bunt blühte Bitterfeld noch nie. Seit 15 Jahren verschönt die Stadt mit Pflanzen zentrale Stellen in Bitterfeld, Wolfen, Holzweißig und anderen Ortsteilen. So blühen den ganzen Sommer und Herbst über die rankenden Geranien in den Blumenampeln am Bitterfelder Markt und der Burgstraße, in der Leipziger Straße von Wolfen und an der Dessauer Allee in Wolfen-Nord. Doch in diesem Jahr ist einiges anders.