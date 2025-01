Ein Klassenzimmer der besonderen Art entsteht in Bitterfeld. Wie Lehrerin Gabriele Rudnick mit engagierten Schülern und regionalen Partnern das Europagymnasium bereichert.

Lernen in der Natur

Lehrerin Gabriele Rudnick und ihre Partner schaffen am Europagymnasium einen Raum für kreatives Lernen in der Natur.

Bitterfeld/MZ. - Am Europagymnasium Walther-Rathenau in Bitterfeld hat Lehrerin Gabriele Rudnick mit einem innovativen Projekt neue Akzente in der Bildungslandschaft gesetzt. Das „Grüne Klassenzimmer“, das seit einigen Monaten auf dem Schulgelände Gestalt annimmt, verbindet die Argumente der Natur mit moderner Pädagogik und bietet Schülern eine inspirierende Lernumgebung unter freiem Himmel.