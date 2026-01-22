Der gab vor, die Heizungen ablesen zu wollen. Seine Absichten waren aber andere. Was die Polizei rät.

Jessnitz/MZ. - Ein Betrüger hat am Dienstag in Jeßnitz sein Unwesen getrieben. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, hatte sich der Mann gegen 18 Uhr unter dem Vorwand die Heizung ablesen zu wollen, Zugang zur Wohnung einer 82-Jährigen erschlichen.

Hier betrat er jeden Raum und schaute nach den Heizkörpern. Erst als er plötzlich wieder verschwunden war, bemerkte die ältere Dame, dass sie bestohlen worden war. Aus ihrer Wohnung fehlte nach den Informationen der Polizei ein Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich. Der Täter soll in Richtung eines nahe gelegenen Autohauses in der Straße „Neumarkt“ geflüchtet und dort in einen Wagen gestiegen sein. Die Ermittlungen laufen.

Potentielle Täter würden häufig die Unbedarftheit älterer Menschen ausnutzen. Daher warnt die Polizei vor dieser Masche: „Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber Personen, die Sie nicht kennen. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familienangehörige, Freunde oder die Polizei!“