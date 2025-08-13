Bei einem Unfall in Bitterfeld ist am Dienstagabend, 12. August, hoher Sachschaden entstanden. Der Fahrer stand wahrscheinlich unter Drogeneinfluss.

Bitterfeld/MZ. - Bei einem Unfall in Bitterfeld ist am Dienstagabend, 12. August, ein Auto frontal gegen eine Ampel geprallt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.35 Uhr. Der 38-jährige Fahrer eines VW Passat hatte die Parsevalstraße befahren und wollte nach links in die Zörbiger Straße abbiegen. Dabei kam der Fahrer mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Mast der dortigen Ampelanlage.

Durch die Kollision entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Beim leicht verletzten Fahrer bestand nach Angaben der Polizei der Verdacht auf den Einfluss berauschender Mittel, so dass zur gesicherten Prüfung der Verdachtslage eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Doch nicht nur deshalb droht Ärger. Der Mann war auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.