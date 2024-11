Sandersdorf/MZ. - Einwohnerversammlungen, auch als Bürgerversammlungen bezeichnet, sind ein wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene in Deutschland. Sie dienen dazu, die Einwohner über relevante Angelegenheiten der Gemeinde zu informieren und einen Raum für den Austausch von Meinungen und Ideen zwischen der Gemeindeverwaltung und der Bevölkerung zu schaffen. Das ist auch in Sandersdorf-Brehna so, wo die Stadtverwaltung um Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) zuletzt in der Sandersdorfer Ballsporthalle über aktuelle und anstehende Projekte informierte. Bei der gut besuchten Veranstaltung stellte Syska sich auch den Fragen der Einwohner. Die MZ fasst die Antworten zusammen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.